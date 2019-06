Bonn (www.aktiencheck.de) - Die EWU-Industrieproduktion ist im April um 0,5% zum Vormonat gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Die US-Einzelhandelsumsätze würden sich, getragen von einem robusten Arbeitsmarkt und positiv gestimmten Verbrauchern, in einem soliden Aufwärtstrend befinden, der aber durch starke Schwankungen charakterisiert sei. Nach einer schwachen Tendenz im April würden die Analysten von Postbank Research in diesem Kontext für Mai wieder mit einem kräftigeren Zuwachs rechnen. Die Einzelhandelsumsätze ohne Autos dürften um beachtliche 0,7% gestiegen sein. Ein zusätzlicher Impuls sollte von gestiegenen Autoverkäufen gekommen sein, so dass sie für die gesamten Umsätze sogar mit einem Plus von 0,9% rechnen würden.Die US-Konjunktur insgesamt habe sich zwar bis zuletzt sehr solide präsentiert, die US-Industrie habe ihren Zenit aber bereits im Herbst 2018 überschritten. Seit dem Jahreswechsel sei die US-Industrieproduktion per saldo sogar gesunken. Die Analysten von Postbank Research würden zwar nicht mit einer anhaltenden Schrumpfung des Outputs rechnen. Eine neue Wachstumsdynamik zeichne sich aber auch nicht ab. Die Auftragseingänge seien zuletzt kaum über Stagnation hinausgekommen und der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe liege nur noch leicht über der Expansionsgrenze von 50 Punkten. Für Mai würden die Analysten von Postbank Research vor diesem Hintergrund nur mit einer marginalen Steigerung der Industrieproduktion um 0,1% gegenüber dem Vormonat rechnen. Dies würde aber immerhin ausreichen, um die Vorjahresrate deutlich über der Nulllinie zu stabilisieren. (14.06.2019/ac/a/m)