Bonn (www.aktiencheck.de) - Die positive Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze (Do., 15.08., 14:30 Uhr) in den letzten Monaten dürfte sich auch im Juli weiter fortgesetzt haben, so die Analysten von Postbank Research.



Gestützt werde diese Entwicklung durch die zwar etwas schwächere, aber immer noch gute Stimmung unter den Verbrauchern sowie die sehr gute Lage am US-Arbeitsmarkt. Die Analysten würden daher für die Umsätze in der Abgrenzung ohne Autos mit einem Zuwachs von 0,3% im Vormonatsvergleich rechnen. Steigende Benzinpreise hätten dabei wohl als Umsatztreiber der Tankstellen gedient. Für die gesamten Umsätze dürfte sich seitens der rückläufigen Absatzzahlen beim Autoverkauf ein leicht hemmender Impuls ergeben haben. Der Anstieg sollte daher im Monatsvergleich mit 0,2% moderat ausfallen. (09.08.2019/ac/a/m)





