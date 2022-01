Köln (www.aktiencheck.de) - Laut Thomas Hempell, Head of Macro & Market Research bei Generali Investments, steht dem US-Dollar-Kurs in 2022 eine Talfahrt bevor.



Im zweiten Halbjahr 2021 habe sich die US-Dollar-Rally trotz einer deutlichen Anpassung der Zinssenkungspolitik der Federal Reserve (FED) erschöpft. Dies liege teilweise an einer synchronisierten Reaktion der Anleihemärkte. Die Ängste vor einer restriktiveren Geldpolitik würden sich zwar auf die FED konzentrieren, jedoch stehe der Anstieg der Bundrenditen dem der US-Treasuries kaum nach, sodass sich die Renditedifferenzen insgesamt kaum verändert hätten. Zudem habe die Renditevolatilität nachgelassen, die dem US-Dollar tendenziell Auftrieb verleihe.



Die jüngste Kurserholung des Euro/US-Dollar spiegele teilweise eine fehlerhafte Bewertung durch die Europäische Zentralbank (EZB) wider. Die Märkte würden nun mit einer Erhöhung des EZB-Einlagensatzes um mehr als 20 Basispunkte in den nächsten zwölf Monaten rechnen - bei Generali Investments gehe man daher von einer flacheren Zinsstruktur in diesem Jahr aus. Die größten Inflationsrisiken sähen die Experten von Generali Investments in den USA, in denen ein angespannter Arbeitsmarkt und steigende Mieten zu den Schwierigkeiten in den Lieferketten hinzukämen. Dies lasse Spielraum für stärkere regionale Unterschiede in der Reaktion auf Inflationsrisiken durch die Notenbanken. Jedoch werde jeder US-Dollar-Aufschwung aufgrund dieser Unterschiede wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein. Der US-Dollar sei mittlerweile teuer und die große Umschichtung von spekulativen Positionen in den US-Dollar im Jahr 2021 habe voraussichtlich ihren Schwung verloren. Eine anhaltende globale wirtschaftliche Erholung werde dem antizyklisch agierenden US-Dollar Gegenwind bescheren. Es möge verfrüht sein, den US-Dollar jetzt abzuschreiben, aber er sei auch nicht weit von seinem Höchststand entfernt. (18.01.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



