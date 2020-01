Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den USA hat sich der Einkaufsmanagerindex (ISM) für den Dienstleistungssektor im Jahresverlauf 2019 nach und nach verschlechtert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Insgesamt sei der Sentimentindikator aber noch im expansiven Bereich oberhalb von 50 Indexpunkten geblieben. Die Annäherung im Handelsstreit zwischen den USA und China im Dezember dürfte dazu beigetragen haben, dass sich die jüngste Erholung im aktuellen Berichtsmonat fortgesetzt habe. Mit den von den Analysten vorhergesagten 54,7 Punkten würde der bisherige Durchschnittswert aus 2019 (55,6) damit nur noch leicht unterschritten. Insgesamt sollte die US-Wirtschaft im laufenden Jahr gegenüber 2019 jedoch an Dynamik verlieren. Die Analysten würden lediglich ein BIP-Plus von 1,7% (2019e: 2,3%) unterstellen.



Eine Erholung beim US-Service-ISM werde allgemein erwartet und stelle wohl keine große Überraschung dar. Dem Euro dürfte dies indes zum US-Dollar wenig bei dem Versuch helfen, seinen Höhenflug vom Jahresende 2019 wieder aufzunehmen und Notierungen jenseits von 1,12 USD zu ermöglichen. (07.01.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.