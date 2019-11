Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den schwächeren Einkaufsmanagerindices für September nahmen in den USA die Befürchtungen bezüglich einer ausgeprägteren Wachstumsschwäche zu, so die Analysten der DekaBank.



Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt des dritten Quartals hätten dann Entwarnung geliefert: Um knapp 2 Prozent habe das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorquartal und auf das Gesamtjahr hochgerechnet zugenommen. Dies entspreche fast exakt dem Durchschnittswachstum in diesem Aufschwung. Auch die Investitionsschwäche lasse sich mit Sondereffekten beispielsweise im Bereich des Flugzeugbaus (Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471)) erklären. Letztlich sei die US-Wirtschaft überraschend wenig vom globalen Gegenwind ausgebremst worden. Gleichwohl dürften die globalen Belastungen noch nachwirken und für eine weitere gesamtwirtschaftliche Abschwächung im Schlussquartal 2019 sorgen. (Ausgabe November/Dezember 2019) (12.11.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Boeing



mehr >