Getragen worden sei die positive Stimmung von den überaus gut ausgefallenen US-Konjunkturdaten, wobei vor allem das überraschend dicke Umsatzplus der Einzelhändler für März hervorsteche. Nicht weniger als 9,8% habe dieses im Vergleich zum Vormonat betragen, wobei die Erwartungen "lediglich" bei sehr hohen 5,8% angesiedelt gewesen seien. Hier habe das billionenschwere Pandemie-Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden, das unter anderem Einmalschecks in Höhe von USD 1.400 umfasse, die Amerikaner nach den Lockerungen der Eindämmungsmaßnahmen in eine Konsum-Euphorie getrieben. Aber auch die anderen Wirtschaftsdaten wie Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sowie einige Frühindikatoren regionaler Notenbanken hätten die Erwartungen übertroffen. Lediglich die Industrieproduktion habe den Erwartungen etwas hinterhergehinkt - wenngleich immer noch mit einem Anstieg. Anders als noch vor einiger Zeit hätten die sehr starken Wirtschaftsdaten aber nicht für einen weiteren Anstieg der US-Anleiherenditen gesorgt; ganz im Gegenteil - so sei die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen gestern sogar auf unter 1,6% zurückgegangen - was eben nicht nur die "zinssensitiven" Tech-Titeln gefreut habe.



Ein weiterer Eckpfeiler der guten Stimmung sei die bislang sehr stark angelaufene US-Berichtssaison. Gestern hätten mit Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) und Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) zwei weitere Großbanken ihr Zahlenwerk offengelegt und hätten hierbei die Erwartungen ganz klar übertreffen können. Wie am Vortag bei JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM), Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol Deutschland: NWT, NYSE-Ticker-Symbol: WFC) habe die Kombination aus etwas besserem operativen Geschäft und Auflösung der enormen Risikovorsorge die Gewinnentwicklung getrieben. Zwar hätten die niedrigeren Zinsen die Margen der Banken gedrückt, aber dafür habe es einen regelrechten Boom im Wertpapierhandel sowie Kapitalmarktgeschäft gegeben. Aber kein Licht ohne Schatten - denn ungeachtet der guten Zahlen sei es beim Bankensektor dennoch zu leichten Gewinnmitnahmen gekommen, wobei auch der Renditerückgang etwas belastet habe.



Die Märkte Asiens würden sich heute Morgen relativ geschlossen mit einem moderaten Plus präsentieren. Was die heutige Börseneröffnung in Europa betreffe, so würden die Frühindikatoren ebenfalls auf einen wenig verändert bis leicht positiven Handelsstart schließen lassen, da die Futures für die USA aktuell marginal im Minus und für Europa leicht im Plus gehandelt würden.



Was die Rohstoffseite betreffe, sei Gold trotz des positiven Sentiments gesucht gewesen, was wohl auch den schwächeren US-Dollar sowie den fallenden Renditen geschuldet sei. Die Ölpreise hätten gestern die starken Gewinne vom Vortag teilweise noch etwas ausbauen können und würden somit auf hohem Niveau verharren, wobei sie sich auch heute Morgen bereits im positiven Terrain bewegen würden. (16.04.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Anleger an den europäischen Aktienmärkten wagten sich gestern nicht sonderlichweit aus der Deckung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zwar sei es auch für den Großteil der europäischen Indices weiter nach oben gegangen und auch der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den Handelstag auf einem neuen Allzeithoch beendet, aber so richtig habe der Funke nicht überspringen wollen. Immerhin sei im Windschatten der US-Börseneröffnung sowie der Wirtschaftsdaten schlussendlich doch noch etwas Kaufinteresse aufgekommen, wenngleich sich die Zugewinne am besten mit "moderat" umschreiben lassen würden.