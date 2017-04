Wien (www.aktiencheck.de) - Die Investmentbank Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (-4,7%) hat gestern mit ihrem Q1-Gewinn die Markterwartungen verfehlt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (+4,4%) sei gestern zum stärksten Wert im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) aufgestiegen, nach dem der Autobauer am Nachmittag vorläufige Geschäftszahlen für das erste Quartal 2017 vorgelegt habe. Demnach sei das operative Ergebnis in den ersten drei Monaten gegenüber dem Vorjahr um 28% auf EUR 4,4 Mrd. gestiegen und habe damit über den Erwartungen gelegen.In den USA würden heute vorbörslich der Vermögensverwalter BlackRock (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA) die Investmentbank Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) und die fünftgrößte Bank der USA, US Bancorp (ISIN: US9029733048, WKN: 917523, Ticker-Symbol: UB5) Quartalszahlen vorlegen. Nach Börseschluss würden das Kreditkartenunternehmen American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP) und der Halbleiterhersteller QUALCOMM (ISIN US7475251036, WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) berichten. (19.04.2017/ac/a/m)