Angesichts der Verlangsamung der Wirtschaftserholung, steigender Infektionszahlen, auslaufender Corona-Arbeitslosenhilfen und einer abnehmenden Dynamik am US-Arbeitsmarkt würden Analysten einen Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahr um zwölf Prozent prognostizieren. Nach minus acht Prozent im dritten Quartal wäre dies eine Verschlechterung. Die Analysten von Postbank Research würden jedoch denken, dass die Analysten erneut etwas zu pessimistisch seien. Von den sogenannten Early Reporters - Unternehmen, die ihre Zahlen üblicherweise einige Wochen früher präsentieren würden - hätten 89 Prozent die Gewinnerwartungen übertreffen können. Dass die Prognosen wie im zweiten und dritten Quartal um jeweils rund 20 Prozent übertroffen würden, würden die Analysten von Postbank Research aber für unwahrscheinlich halten. Auf besonders großes Interesse dürften die Zahlen von Finanz- und Grundstoffunternehmen treffen. Hier hätten die Analysten ihre Gewinnwachstumserwartungen seit Anfang Oktober von minus 22 Prozent auf minus 4,5 Prozent beziehungsweise von minus 2,1 Prozent auf plus 7,6 Prozent besonders stark angehoben. (14.01.2021/ac/a/m)



