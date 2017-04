Wien (www.aktiencheck.de) - Am Donnerstag haben J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (-1,2%), Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) (-0,8 %) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) (-3,3%) Q1-Geschäftszahlen vorgelegt und damit die Berichtssaison für die US-Banken eröffnet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



In punkto Gewinn je Aktie hätten alle drei die Markterwartungen übertreffen können. Während Citigroup von einem starken Anleihehandel (Erträge in diesem Segment: +19%) profitiert habe, hätten bei Wells Fargo hingegen insbesondere die Erträge im Hypothekengeschäft (-23%) geschwächelt. Das Institut müsse sich zudem seit Herbst vergangenen Jahres mit einem Skandal um Scheinkonten herumschlagen, woraufhin im Jahresvergleich 35% weniger Konten- und 42% weniger Kreditkartenbeziehungen mit dem Institut eingegangen worden seien. Darüber hinaus habe Wells Fargo die Gewinnerwartungen nur dank einer deutlich geringer als erwarteten Dotation von Rückstellungen (USD 605 Mio. statt USD 909 Mio.) und der Auflösung von Kreditrisikovorsorgen im Ausmaß von USD 200 Mio. übertreffen können.



Auch wenn die drei Geldhäuser alles in allem gute Ergebnisse vorgelegt hätten, so hätten sie unter Trumps Aussage gelitten, wonach dieser noch länger niedrige Zinsen befürworten würde. (18.04.2017/ac/a/m)





