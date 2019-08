Bonn (www.aktiencheck.de) - Das US-BIP ist im 2. Quartal gegenüber der Vorperiode um annualisiert 2,0% gewachsen, so die Analysten von Postbank Research.Die Vertrauensindikatoren der EU-Kommission für den Euroraum hätten gestern positiv überrascht. Der Gesamtindex für das Wirtschaftsvertrauen sei im August entgegen den Erwartungen um 0,4 auf 102,7 Punkte gestiegen. Dies sei erst die zweite Verbesserung in den letzten vierzehn Monaten gewesen, die wiederum aus einem spürbaren Sprung des Indexes für das Industrievertrauen um 1,4 auf -5,9 Punkte resultiert habe. Zusammen mit dem Anstieg des Einkaufsmanagerindexes für das Verarbeitende Gewerbe des Euroraums im August nähre dies die Hoffnung, dass auf den Abschwung in der Industrie nunmehr eine Bodenbildung folgen könnte.Die konjunkturelle Schwächephase Deutschlands sei bis zum hiesigen Arbeitsmarkt vorgedrungen. Zwar präsentiere dieser sich immer noch in einer stabilen Verfassung, der positive Schwung der letzten Jahre sei aber abhandengekommen. So sei die Zahl der Arbeitslosen im August in saisonbereinigter Rechnung um 4 Tsd. gegenüber dem Vormonat gestiegen. Im Vorjahresvergleich ergebe sich nur noch ein Rückgang um 35 Tsd. Zugleich sei die Zahl der offenen Stellen weiter gefallen. Die Beschäftigungsentwicklung sei zwar immer noch positiv, mit einem Zuwachs um 14 Tsd. im Juli habe das Stellenplus aber bereits den fünften Monat in Serie unter 20 Tsd. gelegen. Von einem Beschäftigungsaufbau in der Größenordnung des Jahres 2018 (mehr als 600 Tsd.) sei der deutsche Arbeitsmarkt derzeit ebenso weit entfernt wie von dem 2018 erreichten Rückgang der Arbeitslosigkeit um knapp 200 Tsd.(30.08.2019/ac/a/m)