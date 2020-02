Bonn (www.aktiencheck.de) - Die gestern veröffentlichten US-Konjunkturdaten überraschten überwiegend auf der Oberseite, so die Analysten von Postbank Research.



Den Anfang hätten die ADP-Daten für die Entwicklung der Beschäftigung im privaten Sektor im Januar gemacht, die mit einem Plus von 291 Tsd. Stellen die Markterwartungen deutlich übertroffen und ein positives Signal für den morgigen offiziellen US-Arbeitsmarktbericht ausgesendet hätten. Während Zweifel an der Aussagekraft der ADP-Daten berechtigt seien, spreche auch die Beschäftigungskomponente des ISM-Serviceindexes, die sich trotz leichten Rückgangs klar in expansivem Terrain behauptet habe, für einen soliden Stellenaufbau zu Jahresbeginn. Der ISM-Gesamtindex sei deutlich von 54,9 auf 55,5 Zähler gestiegen und signalisiere weiterhin ein solides Wachstum des Dienstleistungssektors.



Enttäuschend seien die Daten zum US-Außenhandel im Dezember ausgefallen - zumindest auf den ersten Blick. Das Defizit in der Handelsbilanz sei stärker als erwartet von 43,7 auf 48,9 Milliarden US-Dollar gestiegen. Positiv sei jedoch zu werten, dass das Defizit im Gesamtjahr 2019 von 628 auf 617 Milliarden US-Dollar gefallen sei - der erste Rückgang seit sechs Jahren, insbesondere dank deutlich rückläufiger Importe aus China. Der US-Dollar habe in Reaktion auf die Daten aufgewertet und sei erstmals seit Ende Januar wieder in den Bereich unter 1,10 USD/EUR vorgestoßen. Die Daten seien aber kein Signal für ein grundsätzlich verändertes Wachstumsbild in den USA, so dass die Deutsche Bank an ihrer Prognose von 1,15 auf Jahressicht festhalte. (06.02.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.