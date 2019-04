Bonn (www.aktiencheck.de) - Am US-Arbeitsmarkt wurden im März 196 Tsd. neue Stellen geschaffen, so die Analysten von Postbank Research.



Nach dem extrem starken Januar (+312 Tsd.) und dem enttäuschenden Februar (+33 Tsd.) habe sich der Stellenaufbau damit im Mittel des 1. Quartals 2019 im Bereich seines Durchschnitts der letzten Jahre bewegt. Während im Verarbeitenden Gewerbe (-6 Tsd.) ein moderates Minus zu Buche gestanden habe, seien im Bausektor 16 Tsd. sowie im wichtigen Dienstleistungsbereich 170 Tsd. Jobs geschaffen worden. Insbesondere für Letzteren sei damit eine Normalisierung erfolgt, nachdem der Zuwachs hier im Februar mit 56 Tsd. außergewöhnlich schwach ausgefallen sei. Die begleitende Haushaltsumfrage zeige, dass die Zahl der Arbeitslosen im März nur leicht um 24 Tsd. Personen gesunken sei und die Arbeitslosenquote mit 3,8% auf ihrem Vormonatsniveau verharrt habe. In der Summe sei der US-Arbeitsmarktbericht damit solide und ohne größere Überraschungen ausgefallen. Dies habe auch für die mit Blick auf die Geldpolitik der FED im Fokus stehende Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne gegolten. Nach einem kräftigen Plus von 0,4% im Februar hätten diese im März um lediglich 0,1% im Vormonatsvergleich zugelegt. Die Vorjahresrate sei von 3,4% auf 3,2% gesunken - mit Sicherheit kein Anlass für die US-Währungshüter, ihren geldpolitischen Kurs zu überdenken.



Zum Wochenauftakt stünden keine weiteren maßgeblichen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Im weiteren Wochenverlauf seien die US-Verbraucherpreisdaten für März sowie die EWU-Daten zur Industrieproduktion im Februar die Highlights im Konjunkturdatenkalender. Für Aufmerksamkeit dürfte darüber hinaus die geldpolitische Sitzung des EZB-Rats sorgen. (08.04.2019/ac/a/m)



