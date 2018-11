Bonn (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten, überraschend dovishen Aussagen von FED-Chef Jerome Powell dürften dem anstehenden US-Arbeitsmarktbericht (Fr., 07.12., 14:30 Uhr) für November noch mehr Aufmerksamkeit bescheren als üblich, so die Analysten von Postbank Research.



Angesichts des robusten Konjunkturaufschwungs in den USA gebe es dabei in den Augen der Analysten keine Zweifel an einer weiterhin positiven Beschäftigungsdynamik. Sie würden mit einem Plus von 200 Tsd. neuen Jobs und einer unverändert niedrigen Arbeitslosenquote von 3,7% rechnen. Spannender mit Blick auf die US-Geldpolitik sei die Lohnentwicklung. Die Jahresrate der durchschnittlichen Stundenlöhne sei im Oktober auf 3,1% und damit auf das höchste Niveau seit 2009 gestiegen. Sollte sich von dieser Seite ein weiter zunehmender Aufwärtsdruck auf das Preisniveau abzeichnen, dürfte die FED nicht so schnell von ihrem graduellen Zinserhöhungskurs Abstand nehmen. (30.11.2018/ac/a/m)



