Das japanische BIP sei im 2. Quartal vorläufigen Angaben zufolge um 0,4% gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Damit seien die Erwartungen eines nur anämischen Anstiegs um 0,1% deutlich übertroffen worden. Zudem sei das Ergebnis für das 1. Quartal von +0,6% auf +0,7% revidiert worden. Die japanische Konjunktur habe sich damit im bisherigen Jahresverlauf weit besser behauptet als befürchtet.



Wie das Statistische Bundesamt heute Morgen mitgeteilt habe, seien die deutschen Exporte im Juni um 0,1% gegenüber dem Vormonat gesunken. Die Importe wiederum hätten um 0,5% zugelegt. Nach den schwachen Industriedaten in dieser Woche erhöhe die sich abzeichnende Belastung von der außenwirtschaftlichen Flanke das Abwärtsrisiko für die Prognose der Analysten von Postbank Research einer stagnierenden Wirtschaftsleistung in Deutschland im 2. Quartal weiter. Diesbezügliche Ergebnisse gebe das Statistische Bundesamt in der kommenden Woche bekannt.



Des Weiteren würden heute die vorläufigen Daten zum britischen BIP-Wachstum im 2. Quartal bekannt gegeben. Die Analysten von Postbank Research würden davon ausgehen, dass die britische Wirtschaft leicht um 0,1% geschrumpft sei. Die anhaltend nachlassende Investitionstätigkeit der Unternehmen sowie nur marginale Impulse aus dem Konsum sollten nicht ausreichen, um zu verhindern, dass wohl der erste Quartalsrückgang seit Ende 2012 auszuweisen sei. Die durch den Brexit hervorgerufenen Lagerinvestitionen, die das Wachstum im ersten Quartal noch um 0,3 Prozentpunkte angehoben hätten, sollten wegen des eingesetzten Lagerabbaus nun zur Belastung mutiert sein.

(09.08.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wiesen in den letzten Monaten keinen klaren Trend auf, sondern bewegten sich auf niedrigem Niveau unter Schwankungen seitwärts, so die Analysten von Postbank Research.Diese Entwicklung habe sich in der vergangenen Woche fortgesetzt. Die Zahl der Erstanträge sei von revidiert 217 Tsd. auf 215 Tsd. gefallen. Dies unterstütze den Eindruck, dass sich der US-Arbeitsmarkt weiterhin in robuster Verfassung befinde.