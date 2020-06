Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarktbericht kann auch im Mai als historisch bezeichnet werden: Dem katastrophalen Beschäftigungsrückgang vom Vormonat folgte ein völlig unerwarteter Stellenzuwachs um 2,5 Mio.!, so die Analysten der Nord LB.



Statt in Richtung 20% anzusteigen, sei zudem die Arbeitslosenquote auf 13,3% gefallen! Der Kahlschlag bei der Beschäftigung habe bereits ein Ende gefunden - es würden sogar Stellen aufgebaut. Angesichts der zuletzt nur langsamen Lockerungen beim Lockdown sei diese Entwicklung schon sehr bemerkenswert. Die ADP-Daten hätten zwar auf einen weniger dramatischen Bericht Hoffnung gemacht, aber keineswegs in diesem Umfang. Die Analysten der Nord LB hätten erst im Juni damit rechnen wollen. Es möge auch an schwer quantifizierbaren Erhebungsproblemen gelegen haben. Insgesamt würden die Daten aber zeigen, dass der Boden gefunden worden sei, und es nicht schlechter, sondern bereits wieder aufwärtsgehe. Das spreche für ein V-Szenario - vielleicht mit einem leicht gestreckten rechten Schenkel! (05.06.2020/ac/a/m)



