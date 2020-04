Die Arbeitslosenquote sei vom 50-Jahretief bei 3,5% auf 4,4% angesprungen. Dieser Wert klinge noch fast passabel. Doch auch hier müsse angesichts der in den letzten beiden Wochen gemeldeten 10 Millionen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfen perspektivisch mit einem Sprung der Arbeitslosenquote in Richtung 10% gerechnet werden. Kurzzeitig könnte es auch darüber hinaus gehen - je nach Dauer der Krise. In den USA könne für Personen ohne Job auch die Krankenversicherung wegfallen.



Im März sei der Lohnanstieg mit 0,4% M/M unerwartet hoch ausgefallen. Dies möge vor allem an dem frühzeitigen Wegfall niedrig bezahlter Kurzfristjobs gelegen haben und sei kein gutes Signal. Zudem seien die Wochenstunden auf 34,2 zurückgegangen. Mit dem absehbaren noch dramatischeren Stellenabbau in den kommenden (nur beiden?) Monaten werde der Konsum der privaten Haushalte einbrechen. Damit löse sich kurzfristig auch der Konsum als wichtigste Pfeiler der US-Wirtschaft auf.



Nun könne es nur darum gehen, mit rigorosen Maßnahmen die Ausbreitung zu verlangsamen und dann zu stoppen. Vermutlich werde erst ein genehmigtes wirksames Medikament für alle die Angst vor Kontakten beenden und zu einer Normalisierung führen können. Bis dahin herrsche Chaos!



Die Marktreaktionen auf diese Zahlen seien zunächst kaum wahrnehmbar - mit eine sehr unerfreulichen Tendenz auf dem US-Arbeitsmarkt habe früher oder später ohnehin gerechnet werden müssen!



Der US-Arbeitsmarktbericht habe überraschenderweise bereits im März katastrophal schlechte Zahlen geliefert: Der Beschäftigungsrückgang sei mit über 700.000 Personen drastischer als befürchtet ausgefallen. Die Arbeitslosenquote sei auf 4,4% angezogen. Da diese Daten aber bereits in der zweiten März-Woche erhoben worden seien, würden sie noch nicht einmal die dramatischen Veränderungen in den USA der vergangenen drei Wochen beinhalten.



Die Zahlen würden insofern "nur" ein erstes Chaos auf dem Arbeitsmarkt widerspiegeln - das ganz Ausmaß des Horrorbilds eines Beschäftigungskahlschlags werde angesichts der wöchentlich verfügbaren Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit gemeldeten knapp 10 Millionen Personen verstärkt erst im nächsten Arbeitsmarktbericht zu sehen sein. Mit einem Sprung in Richtung der 10%-Marke (und darüber) für die Arbeitslosenquote werde zu rechnen sein. Diese Zahlen würden nur den Anfang vom Chaos zeigen - es werde aber noch schlimmer kommen (bevor es wieder besser werde)! (03.04.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Soeben sind in den USA neue Daten zum Arbeitsmarkt gemeldet worden, so die Analysten der Nord LB.Mit Spannung sei erwartet worden, wie stark die Beschäftigung von den Auswirkungen des Coronavirus bereits beeinträchtigt worden sei. Ganz trivial sei die Einschätzung vorab nicht gewesen: Traditionell würden die Umfragen zum Arbeitsmarktbericht in der Woche stattfinden, in der der 12. des Monats liege. Damit seien diesmal Ergebnisse bis zum 13. März gesammelt worden - alle Entwicklungen danach sollte die Umfrage nicht mehr erfassen!Die beiden zuletzt katastrophal ausgefallenen wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe mit den massiven Anstiegen (plus 3,3 Mio. und plus 6,6 Mio. Anträge) hätten erst für den Berichtszeitraum ab dem 16. März gegolten. Insofern sei nicht ganz überraschend gewesen, dass für den heutigen Arbeitsmarktbericht nur eine leichte Eintrübung prognostiziert worden sei - der richtige schmerzhafte Beschäftigungseinbruch sei eigentlich erst in den Daten für den April erwartet worden.