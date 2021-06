Linz (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft hat im Mai 559.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der Markt habe nach dem positiven ADP-Bericht und den wöchentlichen Arbeitslosenzahlen mit 650.000 Stellen gerechnet und enttäuscht reagiert. Trotzdem sei in der Verdoppelung der neugeschaffenen Stellen gegenüber April (278.000) eine klare Verbesserung erkennbar. Die Arbeitslosenrate sei von 6,1% im April auf 5,8% im Mai gesunken. Einige Experten und Politiker würden glauben, dass die vielen Transferzahlungen der Biden-Regierung Menschen von der aktiven Arbeitssuche abhalten würden und möchte diese lieber früher als später kürzen.



Die US-Notenbank FED hingegen könne sich zurücklehnen und zuwarten. Sie müsse sich noch keine Gedanken über einen Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm oder Zinsanhebungen machen, obwohl die Löhne um weitere 0,5% gegenüber April angezogen hätten. EUR/USD habe mit einem Sprung nach oben reagiert. Die Unterstützung 1,2080 bis 1,2100 habe gehalten. Die Aussichten würden 1,2100 bis 1,2220 betragen. (07.06.2021/ac/a/m)





