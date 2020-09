Bonn (www.aktiencheck.de) - Im Bullenmarkt geht es mit der Rolltreppe nach oben und im Aufzug nach unten, so die Analysten von Postbank Research.



Am Donnerstag sei es so weit gewesen: Mega Caps im US-Technologiesektor hätten zur Korrektur angesetzt. Da zeitgleich Zykliker und Banken zugelegt hätten, sei im Fachjargon von Sektorrotation die Rede. Diese Entwicklung habe sich am Freitag fortgesetzt, als im Zuge des sehr gut ausgefallenen US-Arbeitsmarktberichtes auch die Kapitalmarktzinsen kräftig angezogen hätten. Inzwischen stehe die GDPNow-Schätzung der Atlanta FED bereits bei einem annualisierten Wachstum von plus 30 Prozent für das dritte Quartal. Leider sei durch die Korrektur der hoch bewerteten Tech-Unternehmen auch der Gesamtmarkt in Mitleidenschaft gezogen worden, da risikogesteuerte Investmentfonds bei Verlusten das Gesamt-Aktienmarkt-Exposure reduzieren müssten. Das sei zwar historisch die Norm, für Anleger jedoch unangenehm.



Der Ausdruck "gesunde Korrektur" habe aus diesem Grund einen faden Beigeschmack. Es gebe jedoch wie immer Hoffnung: Die letzte NASDAQ-Korrektur mit zehn Prozent Verlust sei Anfang Juni in gut 24 Stunden absolviert worden, danach sei es mit der Rolltreppe wieder nach oben gegangen. (07.09.2020/ac/a/m)



