Wien (www.aktiencheck.de) - Im gestrigen Handelsverlauf vermochten alle wichtigen US-Aktienindices leicht anzusteigen und rückten somit erneut auf neue Allzeithöchststände vor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Von dieser leichten Unsicherheit habe auch der Goldpreis profitieren können, wodurch die Rückgänge des Vortages beinahe wieder hätten aufgeholt werden können. Die Erdölpreise hätten hingegen zugelegt, was der Hoffnung auf eine erhöhte Rohölnachfrage im Falle einer Einigung im Handelskonflikt geschuldet gewesen sei.Die Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG mit Blick auf die Frühindikatoren leicht positiv erwarten. (27.11.2019/ac/a/m)