Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (16.06.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Anleger, die nach unserer Erstbesprechung im April 2020 in die USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) investiert haben, liegen bereits mit 100% im Plus, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Die zuletzt vorgelegten Geschäftszahlen könnten allesamt überzeugen und eine Dividendenzahlung sei ebenfalls avisiert worden. Trotz Corona habe das USU-Management 2020 abgeliefert und erstmals in der Firmenhistorie die 100-Millionen-Euro-Umsatz-Marke übertroffen. Der Konzernumsatz sei um 12,2% auf 107,3 Mio. Euro gestiegen. Und im Zuge der deutlichen Geschäftsausweitung und einer unterproportionalen Aufwandssteigerung habe die Profitabilität gegenüber dem Vorjahr signifikant ausgebaut werden können. Das bereinigte EBIT habe sich um 48,5% auf 9,2 Mio. Euro erhöht.Unter dem Strich habe ein gegenüber 2019 um 4% verbessertes Konzernergebnis von 5,5 Mio. Euro gestanden, was einem Ergebnis pro Aktie von 0,52 Euro entspreche. Im ersten Quartal 2021 habe sich das profitable Wachstum fortgesetzt. Der Konzernumsatz habe im Vorjahresvergleich um 3,7% auf 27,2 Mio. Euro zugelegt und das Nachsteuerergebnis um 29,5% auf 2 Mio. Euro bzw. 0,19 Euro je Aktie.Die Konzernliquidität habe zum 31.3.2021 auf 22,7 Mio. Euro gesteigert werden können, nachdem sie Ende 2020 noch bei 18,5 Mio. Euro gelegen habe. Das Eigenkapital habe sich von 61,8 Mio. Euro Ende 2020 auf 63,6 Mio. Euro zum 31.3.2021 erhöht. Die Eigenkapitalquote betrage damit 52,1%. Mit dieser Quote, der Konzernliquidität und keinerlei Bankverbindlichkeiten sei die USU-Gruppe auch in Corona-Zeiten weiterhin äußerst solide und gesichert finanziert. Ins Auge steche der jüngst vermeldete Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Der Vorstand erwarte ein leichtes Umsatzwachstum und eine Steigerung des bereinigten EBIT auf mindestens 9 bis 10 Mio. Euro. Die Dividendenzahlung von 0,40 Euro je Aktie gebe es dann Anfang Juli. Es laufe also rund für USU-Aktionäre.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link