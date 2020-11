Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil USU Software AG:



Die USU-Gruppe (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2) ist der größte europäische Anbieter für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Neben der 1977 gegründeten USU AG gehören auch die Tochtergesellschaften Aspera GmbH, Aspera Technologies Inc., LeuTek GmbH, OMEGA Software GmbH, USU Consulting GmbH sowie die BIG Social Media GmbH zu der im Prime Standard der Deutschen Börse sowie im GEX notierten USU Software AG. (24.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - USU Software-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28, WKN: A0BVU2, Ticker-Symbol: OSP2).Auch mit der Veröffentlichung der 9-Monatszahlen habe die USU Software AG aufgezeigt, dass die Geschäftsentwicklung gegenüber den möglichen negativen Effekten der aktuellen Covid-19-Pandemie vergleichsweise resilient sei. In den ersten neun Monaten seien die Umsatzerlöse um 13,3% auf einen neuen Rekordwert von 77,86 Mio. EUR geklettert (VJ: 68,71 Mio. EUR), wobei die Gesellschaft in 2020 in jedem Quartal ein Umsatzwachstum erzielt habe. Der geringe Corona-Einfluss liege unter anderem in der Kundenstruktur begründet, die insbesondere aus dem öffentlichen Sektor, der Versicherungs-, Pharmabranche oder dem Telekommunikationsbereich stamme. Darüber hinaus habe die USU Software AG von einer zunehmenden Nachfrage nach Digitalisierungslösungen und dem Ausbau der IT-Infrastruktur profitiert.Auch im dritten Quartal 2020 habe sich dabei der Trend einer vermehrten Nachfrage nach Cloud-Lösungen fortgesetzt, was zu einem entsprechenden Umsatzanstieg der Wartungs-/SaaS-Erlöse in Höhe von 13,0% geführt habe. Dies sei mit einem weiteren Umsatzrückgang bei den Lizenzerlösen einhergegangen, die um -19,6% unter dem Vorjahreswert gelegen hätten. Zusätzlich zum langjährigen SaaS-Trend sei es hier zu Auftragsverschiebungen gekommen, als Folge der Covid-19-bedingten Investitionszurückhaltung. Demgegenüber stehe aber bei den Beratungserlösen ein wieder deutliches Umsatzwachstum in Höhe von 22,0%. Hier würden sich die Neukundengewinne der vergangenen Quartale sowie der erhöhte Bedarf an IT-Infrastrukturlösungen bemerkbar machen.Analog zum Umsatzanstieg habe sich das EBIT auf 4,61 Mio. EUR (VJ: 1,85 Mio. EUR) und das um Akquisitionseffekte bereinigte EBIT auf 5,20 Mio. EUR (VJ: 2,88 Mio. EUR) erhöht. Dieser Anstieg sei vor dem Hintergrund der zunehmenden SaaS-Umsätze und der rückläufigen margenstarken Lizenzerlöse bemerkenswert und als gutes Indiz für die von der Gesellschaft anvisierte Rentabilitätsverbesserung zu verstehen. Die bereinigte EBIT-Marge verbessere sich in der abgelaufenen Berichtsperiode auf 6,7% (VJ: 4,2%).Die erneute Prognoseanpassung habe als Resultat einen Anstieg des von den Analysten im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells ermittelten fairen Wertes je Aktie auf 25,50 EUR (bisher: 22,00 EUR). Zusätzlich zur Prognoseerhöhung hätten die Analysten das Umsatzwachstum in der Stetigkeitsphase des Bewertungsmodells auf 7,0% (bisher: 5,0%) erhöht und lägen damit näher an der von der Gesellschaft anvisierten Wachstumsdynamik von 10,0%.Ausgehend von einem aktuellen Kurspotenzial in Höhe von 9,4% lautet das aktuelle Rating für die USU Software-Aktie "halten" (zuvor: "halten"), so Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG. (Analyse vom 24.11.2020)