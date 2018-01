Linz (www.aktiencheck.de) - Zurzeit bläst dem US-Dollar politischer Gegenwind entgegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der "Greenback" (börsensprachlicher Spitzname für den US-Dollar) leide aufgrund der alljährlichen Streitigkeiten um die vereinbarte Schuldenobergrenze. Das sei im Grunde nichts Neues - denn: Am Ende müsse es zu einer Einigung kommen! Nur werde diesmal sehr deutlich, wie verhärtet die Gräben zwischen den Parteien seien und wie lähmend das politische System der USA sein könne. Insofern sei eine Fortführung der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275)-Aufwärtsbewegung möglich. Allerdings würden sich zuletzt auch immer wieder Euro-Notenbanker melden, welche durch den starken Euro den Wirtschaftsaufschwung gefährdet sehen würden. Diese so genannte Euro-"Verbalinterventionen" würden wiederum die Dynamik der Aufwärtsbewegung bremsen. Die EUR/USD-Trading-Range für heute werde von 1,2175 bis 1,2320 erwartet.



Die Schwächephase des US-Dollar habe nicht nur den Südafrikanischen Rand (ZAR) deutlich gestützt, auch die Türkische Lira (TRY), welche sich die letzten Monate in einem rasanten Abwärtstrend befunden habe, habe sich zuletzt wieder etwas erholt. Es scheine, als wären US-Dollar-Bestände derzeit auf der Suche nach Alternativen. Das stütze tendenziell auch höherverzinste Währungen. Die EUR/TRY (ISIN EU0006169963/ WKN 616996)-Trading-Range für heute sehe man zwischen 4,6000 und 4,7000. (22.01.2018/ac/a/m)







