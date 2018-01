Hannover (www.aktiencheck.de) - Die jüngste Bank of Japan (BoJ)-Entscheidung hat dem Japanischen Yen zunächst unter die Arme gegriffen, berichten die Analysten der Nord LB.



Erwartungsgemäß hätten die geldpolitischen Entscheidungsträger in Tokio keine Adjustierungen an ihren Rahmenparametern vorgenommen. Der Leitzins bleibe entsprechend bei -0,10%. Die Zielmarke für zehnjährige JPY-Staatsanleihen sei unverändert 0,00%. Vor allem die nach wie vor schwache Inflationsentwicklung dürfte die BoJ auf Kurs halten. In diesem Kontext sei bemerkenswert, dass die Notenbanker der weltweit drittgrößten Volkswirtschaft nicht mehr von fallenden Inflationserwartungen ausgehen würden. Auch das FX Segment sollte sich auf die Lohnverhandlungen im Frühjahr und den daraus möglicherweise resultierenden Preisauftriebe fokussieren. (24.01.2018/ac/a/m)







