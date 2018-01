Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Aufwertungsrally des Japanischen Yen (ISIN XC000965991) scheint vorerst gestoppt, so die Analysten der Nord LB.



Neben dem stärkeren US-Dollar hätten Bemerkungen des japanischen Finanzministers Bremswirkung entfaltet. Dieser habe zu große Wechselkursbewegungen als problematisch bezeichnet. Ausgelöst worden sei die aktuelle Yen-Stärke durch die Spekulationen über ein verstecktes Tapering, als die Bank of Japan letzte Woche ihr Ankaufprogramm am ultra-langen Ende angepasst habe. Die Analysten würden bereits argumentierten, dass sie diese Interpretation für etwas übertrieben halten würden. Die aktuell überraschend schwach ausgefallenen Produzentenpreise würden weitere Indizien dafür liefern, dass es für Tapering zu früh sei. Nächste Woche Dienstag werde die Bank of Japan mit hoher Wahrscheinlichkeit kaum für Überraschungen sorgen. Entsprechend sollte sich der Yen Richtung über 111 beruhigen können. (17.01.2018/ac/a/m)





