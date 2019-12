Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Kurz vor dem Ablauf der Frist am 15. Dezember haben die USA und Festlandchina am Wochenende auf eine Implementierung der angedrohten gegenseitigen Zollerhebungen verzichtet, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gleichzeitig dürften auch die Ankaufvolumina von US-Produkten durch die chinesische Seite unter den ursprünglichen Forderungen der US-Administration liegen, wenn die Details des Vertragswerks juristisch ausgearbeitet seien. Seit Beginn des Handelskonflikts hätten sich die Agrarexporte - allen voran beim wichtigsten Exportgut Sojabohnen - aus den USA stark abgeschwächt. Vor diesem Hintergrund stelle der "Phase One Deal" lediglich einen ersten Schritt zu einer endgültigen Beilegung des Handelsstreits als Grundlage für weitere Verhandlungen dar.Von der vorübergehenden Einigung im Handelsstreit habe vor allem der Chinesische Renminbi profitiert. So sei der US-Dollar zur chinesischen Valuta wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 7,00 CNY gefallen. (16.12.2019/ac/a/m)