Neben der generell zuversichtlichen Einschätzung der Unternehmen habe auch das zuletzt ungewöhnlich milde Wetter zu einem überraschend starken Stellenaufbau im Februar von 235.000 geführt. Im März dürfte sich die hohe Dynamik dabei nicht gehalten haben. Der heute anstehende ADP-Beschäftigungsbericht werde dabei einen Vorgeschmack auf den am Freitag veröffentlichten offiziellen Stellenaufbau geben.



Die Analysten würden seitens ADP mit 155.000 neugeschaffenen Jobs in der Privatwirtschaft rechnen. Insgesamt sollten die neuen Daten den Eindruck einer soliden Erholung der US-Konjunktur untermauern. Mit deutlichen Aufwärtsüberraschungen, welche die Einschätzungen der FED weiter aufpolieren würden, würden die Analysten derweil nicht rechnen. Die US-Notenbank selbst habe sich im März auf Grundlage des konjunkturellen Aufschwungs für eine Anhebung der FED Funds-Rate um 25 BP entschieden und weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt.



Heute werde das einhergehende Sitzungsprotokoll veröffentlicht. Spannend dürfte sein, wie groß die Bandbreite der Meinungen der einzelnen Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses bezüglich der weiteren Ausrichtung der US-Geldpolitik sei. Die Analysten würden damit rechnen, dass es bis zum Jahresende 2017 noch zu zwei weiteren Leitzinsanhebungen der FED um 25 BP kommen werde, um dem Anziehen der US-Wirtschaft gerecht zu werden. (05.04.2017/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach zuletzt nahezu euphorisch stimmenden Zahlen dürften die heute anstehenden Daten zur Konjunktur in den USA die Erwartungen wieder etwas erden, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.So sei die Stimmung unter den dortigen Unternehmen im Dienstleistungssektor zuletzt so gut wie im gesamten Vorjahr nicht gewesen. Mit 57,6 Punkten habe der entsprechende ISM-Index im Februar dabei auf eine deutliche Expansion des Sektors hingedeutet. Auch der von den Analysten erwartete leichte Rücksetzer auf 56,2 Punkte im März dürfte am übergeordnet positiven Eindruck, den der Servicesektor hinterlasse, nicht rütteln. Entsprechend wundere es nicht, dass sich die befragten Unternehmen zuletzt auch überaus bereitwillig gezeigt hätten, neue Stellen zu schaffen.