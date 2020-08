Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Markit-Einkaufsmanagerindices zeigten in der letzten Woche ein klares Bild: In den USA stieg die Zuversicht der Unternehmen sowohl im Dienstleistungs- als auch im Industriesektor deutlich an, während in der Eurozone beide Komponenten nachgaben, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



US-Unternehmen hätten von einer steigenden Nachfrage, anziehenden Produktpreisen und zunehmender Beschäftigung berichtet. In Europa habe sich aufgrund des hohen Kostendrucks ein gegenteiliges Bild gezeigt: Beschäftigung sei abgebaut worden, die Nachfrage sei schwach geblieben und die Absatzpreise seien gesunken. Ein Grund für den Rückschlag hierzulande sei der unter neuen Kontaktbeschränkungen leidende Dienstleistungssektor. Vor allem die spanische Volkswirtschaft müsse nach einem ohnehin schwachen 2. Quartal einen erneut heftigen Dämpfer verkraften.



Die deutsche Industrie, deren Unternehmen von einer steigenden Exportnachfrage berichtet hätten, habe die einzige Ausnahme in Europa gebildet. Wenn neben China künftig auch US-Kunden und Unternehmen aus Schwellenländern verstärkt Aufträge an deutsche Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbauer vergeben würden, könnte die Industrie nach gut zwei Jahren sinkender Produktion endlich eine kleine Renaissance erleben. Voraussetzung dafür sei zunächst, dass sich die Corona-Infektionslage in weiteren wichtigen Exportabnehmerstaaten stabilisiere und keine neuen größeren Wellen hinzukämen. Weiter bedürfe es einer Stabilisierung der global zumeist noch immer schwer angeschlagenen Arbeitsmärkte. Nur eine steigende Beschäftigung sorge für ausreichend private Konsumnachfrage, die am Ende entscheidend für die volkswirtschaftliche Dynamik sei. Aufschluss darüber würden in dieser Woche der GfK-Konsumklimaindex in Deutschland sowie in den USA das CB Verbrauchervertrauen geben. (25.08.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.