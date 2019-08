"Government shutdowns" seien damit erst einmal vom Tisch. Stattdessen werde die Nachfrage der öffentlichen Hand in den kommenden Quartalen um einiges höher ausfallen als bislang offiziell vorgesehen. Die Analysten hätten die drohenden Einsparungen zwar nicht 1 zu 1 in ihrer Prognose unterstellt, aber die nun vorgesehenen Ausgaben lägen über ihren bisherigen Annahmen. Dies würde eigentlich für eine stärkere Nachfrage und damit für eine höhere Wachstumsprognose 2020 sprechen.



Am 2. August habe Präsident Trump dann aber im Handelsstreit mit China nachgelegt. Ab 1. September sollten Warenimporte im Volumen von 300 Mrd. US-Dollar mit einem 10%-igen Strafzoll belegt werden. Chinas Regierung habe verschnupft reagiert. Der Yuan habe abgewertet, ob nun von Peking gesteuert oder nicht. Die Aktienmärkte hätten geschwächelt, Renten- und Ölmarkt hätten steigende Rezessionsängste signalisiert. Und die seien nicht verfehlt, denn es stelle sich zunehmend die Frage, wieviel Verunsicherung die Unternehmen allgemein und das Verarbeitende Gewerbe im Speziellen noch verdauen könnten, bevor es zu größeren Einschnitten bei den Investitionen und - über kurz oder lang - bei der Zahl der Beschäftigten komme.



Noch sei man aber an diesem Punkt nicht angekommen. Das Wachstum dürfte in den kommenden Quartalen positiv bleiben. Die Analysten würden jedoch mit schwachen Investitionen im zweiten Halbjahr 2019 und einem Schwungverlust am Arbeitsmarkt rechnen. Mit jeder neuen Eskalationsrunde im Handelsstreit steige zudem das Risiko, dass die Konjunktur nach unten abschmiere. Dies würde Donald Trump vor dem Hintergrund seiner angestrebten Wiederwahl im November 2020 ziemlich ungelegen kommen, habe ihn aber bislang nicht davon abgehalten, den Konflikt mit China immer wieder zu schüren. Die Analysten würden bei ihrer Prognose eines unterdurchschnittlichen Wachstums von 1,7% im Jahr 2020 bleiben. Obwohl die Geldpolitik der FED nach der Zinssenkung Ende Juli noch expansiver geworden sei, schaffe es die US-Wirtschaft wohl erst in der zweiten Jahreshälfte 2020 wieder über das Trendwachstum von rund 2% hinaus.



Bei den Preisen stünden rückläufige Rohölnotierungen den preistreibenden Wirkungen der Strafzölle gegenüber, die bei dieser neuen Tranche erstmalig auch in großem Maße direkt Konsumgüter betreffen würden. Die Kernrate dürfte in den kommenden Monaten anziehen. Im Jahresschnitt 2019 sollte der Verbraucherpreisindex insgesamt um 1,8% zulegen. (08.08.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Juli wartete mit einer Reihe positiver Nachrichten auf, zum Beispiel von der Datenfront, so die Analysten der Helaba.Das Wachstum sei im zweiten Quartalmit einer Jahresrate von 2,1% besser ausgefallen als erwartet. Vor allem der private Konsum habe mit einem Plus von 4,3% geglänzt. Auch in der Haushaltspolitik, lange Quelle von Irritationen und Unsicherheit, habe der Juli konjunkturell gute Neuigkeiten gebracht: Der 2020 drohende Konsolidierungskurs sei ebenso wie das Thema Schuldengrenze für eine ganze Weile zu den Akten gelegt worden. Die Schuldengrenze sei bis Mitte 2021 außer Kraft gesetzt und die Ausgabengrenzen für die Fiskaljahre 2020 und 2021 seien spürbar angehoben, was einen Kompromiss beim noch fehlenden Haushalt für das im Oktober beginnende Fiskaljahr deutlich erleichtern sollte.