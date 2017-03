Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US-amerikanische nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe ist im Februar von 56,0 auf 57,7 Punkte stärker als erwartet angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Im Gegensatz dazu sei das Konsumwachstum im Januar enttäuschend schwach ausgefallen. In realer Rechnung habe sogar ein Rückgang um 0,3% gegenüber dem Vormonat vorgelegen.In seiner Rede zur Lage der Nation habe Präsident Trump keine näheren Angaben zu etwaigen Reformen gemacht. Laut seinem Finanzminister dürften Pläne hierzu im August vorliegen. FOMC-Mitglied Dudley habe in einem Interview eine Leitzinserhöhung im März nicht ausgeschlossen. (01.03.2017/ac/a/m)