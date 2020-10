Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Krise hat sich zuletzt vor allem in Europa verschärft, so die Experten von Berenberg.Die Q3-Berichtssaison sei in vollem Gange und die Zahlen würden bisher die Erwartungen der Analysten schlagen. Diese Woche würden knapp 40% der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: 904278)- und 20% der STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820)-Unternehmen nach Marktkapitalisierung berichten. Nächste Woche (3. Nov.) finde die US-Präsidentschaftswahl statt. Laut Umfragen liege Joe Biden vorne, was historisch betrachtet jedoch kein Garant für den Wahlsieg gewesen sei. Die Märkte würden allerdings zunehmend den demokratischen Wahlsieg einpreisen.Geldpolitisch werde es ebenfalls spannend. Die EZB treffe sich am 29. Oktober und die Bank of England sowie die US-Zentralbank am 5. November. Diesen Dienstag würden für die USA der Auftragseingang langlebiger Güter sowie das Verbrauchervertrauen für September veröffentlicht. Am Donnerstag würden die deutschen Arbeitsmarktdaten, das Eurozone-Wirtschaftsvertrauen, das US-Q3-Wirtschaftswachstum und die deutschen Inflationszahlen (Okt.) folgen. Das Q3-Wirtschaftswachstum für DE, FR, IT, ES und die Eurozone würden am Freitag folgen. (26.10.2020/ac/a/m)