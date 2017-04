Für das Gesamtjahr 2016 habe es damit trotz des etwas höheren Schwungs im zweiten Halbjahr lediglich für einen Zuwachs beim realen BIP von 1,6% gereicht. Für die kommenden Quartale würden die Analysten im Schnitt mit Wachstumsraten im Rahmen des Potenzials von ca. 2% rechnen. Für Q1/2017 schätze das "GDP Now"-Modell der Atlanta-FED derzeit ein annualisiertes Wachstum von nur 1,2%. Die deutlich gestiegenen Stimmungsindikatoren wie die ISM-Einkaufsmanagerindices hätten wohl im ersten Quartal zunächst ihren Gipfel erreicht. Der Index für die Industrie habe im März bereits wieder leicht nachgegeben. Dies wäre konsistent mit einer bis ins Q2/2017 anziehenden Vorjahresrate beim BIP.



Wie es danach weitergehe, hänge unter anderem davon ab, ob und wie viel fiskalischer Stimulus verabschiedet werde. Aktuell würden die Konjunkturindikatoren insgesamt unverändert für eine Aufwärtsbewegung im neusten Minizyklus und nicht für einen Vorstoß in neue Wachstums- und Gewinnsphären sprechen, wie er am Aktienmarkt offenbar zum Teil erwartet werde.



Der fiskalpolitische Ausblick bleibe trotz der eigentlich eindeutigen Richtungsaussagen der neuen Regierung zu diesem Thema unklar. Der Haushaltsentwurf für das Fiskaljahr 2018 (ab Oktober 2017) habe zwar deutlich die Ausgabenprioritäten von Präsident Trump widergespiegelt, er werde jedoch im legislativen Prozess noch erheblichen Änderungen unterliegen und habe zudem keine Details zu den an den Märkten mit besonders großer Spannung erwarteten Änderungen: der Unternehmenssteuerreform und dem Infrastrukturprogramm enthalten. In den vergangenen Wochen seien die personellen Kapazitäten offenbar in erster Linie durch den - bislang erfolglosen - Versuch der Republikaner gebunden gewesen, die Gesundheitsreform von Barack Obama "rückgängig zu machen".



Ohne Energie und Nahrungsmittel würden die Verbraucherpreise seit geraumer Zeit im Bereich von 2% bis 2,3% steigen. Daran dürfte sich zunächst nicht viel ändern, auch wenn wegen potenziellen Handelshemmnissen steigende Importpreise ein nicht zu vernachlässigendes Risiko seien. Für 2017 würden die Analysten mit einer Gesamtteuerung von 2,6% rechnen. Dabei würden im Frühjahr Monatswerte von fast 3% erreicht. Dies dürfte ausreichen, um die Notenbank zu einer etwas schnelleren Rücknahme des extremen Expansionsgrads der Geldpolitik zu bewegen. Die Analysten würden bis Ende des Jahres noch einen weiteren Zinsschritt der FED erwarten. (05.04.2017/ac/a/m)





