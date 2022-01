Der einzige zu beobachtende Impuls für das beeindruckende BIP-Wachstum von 6,9% Q/Q sei über einen enormen Wachstumsbeitrag der Vorratsinvestitionen um bemerkenswerte 4,9 Prozentpunkte zustande gekommen. Das heiße 70% des Wachstums sei auf den Vorratsaufbau zurückzuführen! Während die Ausrüstungsinvestitionen immerhin noch einen geringfügigen Wachstumsbeitrag geliefert hätten, hätten sowohl die gewerblichen Bauinvestitionen als auch die Wohnbauinvestitionen und die Staatsausgaben auf das Gesamtergebnis gedrückt. Der Außenbeitrag habe ebenfalls keinen Wachstumsbeitrag geliefert (immerhin sei aber der Export deutlich angezogen, wohingegen die Importe zurückgegangen seien).



Bereits nach der gestrigen FOMC-Sitzung sei der Euro unter Druck geraten und sei bis unter 1,1150 USD gefallen. Die Renditen der Benchmarkanleihen hätten auf erhöhtem Niveau stagniert, Aktien hätten zugelegt.



Bereits nach der gestrigen FOMC-Sitzung sei der Euro unter Druck geraten und sei bis unter 1,1150 USD gefallen. Die Renditen der Benchmarkanleihen hätten auf erhöhtem Niveau stagniert, Aktien hätten zugelegt.

Fazit: Auf den ersten Blick habe das BIP-Wachstum der USA im vierten Quartal 2021 mit annualisierten 6,9% Q/Q positiv überraschen können. Doch dieser Eindruck trüge, wenn man erstens den zweigeteilten Verlauf des Quartals und zweitens die Wachstumsbeiträge der einzelnen Sektoren betrachte. Denn wie die Einzelhandelsumsätze korrekt angezeigt hätten, sei der Wachstumsbeitrag des privaten Konsums mit 2,25 Prozentpunkten mau ausgefallen - ihm sei ab Dezember quasi die Luft ausgegangen! Der einzige nennenswerte Impuls sei über die Vorratsinvestitionen mit einem Wachstumsbeitrag um 4,9 Prozentpunkte gekommen (70% des BIP-Wachstums!). Genau das sei wenig nachhaltig, wenn nicht bald die Nachfrage anziehe. Insofern würden alle optimistischen Einschätzungen auf gute Tendenzen bei den Themen wie Omikron, Lieferkettenprobleme, Arbeitskräftemangel, Inflation, Zinspolitik, Geopolitik, beruhen... Da müsse viel passen! (27.01.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind die ersten Zahlen zur BIP-Entwicklung im vierten Quartal veröffentlicht worden, so die Analysten der NORD LB.Diesen Angaben folgend sei die reale Wirtschaftsaktivität im Land der unbegrenzten Möglichkeiten um annualisiert 6,9% Q/Q angezogen, was auf den ersten Blick als positive Überraschung zu werten sei. Demnach schienen die Omikron-Variante, Lieferengpässe und ein Mangel an Personal die konjunkturelle Erholung zum Ende des Jahres 2021 gesamtwirtschaftlich nicht nachhaltig belastet zu haben. Die US-Wachstumslokomotive scheine also back on track zu sein!Doch dieser Eindruck trüge, wenn man erstens den zweigeteilten Verlauf des vierten Quartals betrachtet und zweitens die einzelnen Wachstumsbeiträge der Sektoren. Während die Zahlen für Oktober und November überwiegend recht positiv ausgefallen seien, hätten die Dezemberdaten sowie die Entwicklungen bei den zeitnahen Real-Time-Trackern eine eindeutige Schwäche signalisiert, die dem vierten Quartal zum Abschluss den noch größeren Schwung genommen hätten. Wie die Einzelhandelsumsätze bereits korrekt angezeigt hätten, sei der Wachstumsbeitrag des privaten Konsums mit mickrigen 2,25 Prozentpunkten entsprechend sehr mau ausgefallen. Diese Nachricht sei keine wirklich große Überraschung für die Analysten der NORD LB. Insbesondere der Automobilsektor habe weiter abgebremst. Offenbar sei der Konsum zum Jahreswechsel regelrecht abgetaucht und dürfte sich wohl auch im Januar kaum stabiler entwickelt haben.