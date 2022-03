Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Arbeitsmarktdaten für den Februar fielen stark aus: Der Stellenaufbau lag bei 678.000, so Bernd Krampen von der NORD/LB.



Die Arbeitslosenquote sei deutlicher als erwartet auf 3,8% zurückgegangen. Der von der FED angestrebte substanzielle Jobaufbau sei erreicht. Auch die Entwicklung der Stundenlöhne (die diesmal allerdings stagnierten) erfordere eine geldpolitische Wende. Die FED werde im März eine erste Zinsanhebung vornehmen - weitere würden folgen. Der genaue Pfad von Knappheiten, Virusmutanten, Konjunktur, Inflation und nun auch noch Krieg und Frieden mit den Feedback-Schleifen sei mit Russlands Angriffskrieg nochmals schwerer abschätzbar geworden. Für 2022 würden die Analysten der NORD/LB dennoch einen soliden Aufschwung, einige Zinsanhebungen und den Start ins Quantitative Tightening erwarten. Doch mit Demut müsse festgehalten werden, dass jetzt auch die Geopolitik die Geldpolitik mitbestimme (und nicht nur die)! Als Folge gerate heute der Euro bis 1,09 USD mächtig unter Druck, was die Inflationsproblematik in den USA marginal verringern (und in der Eurozone durchaus nochmal verschärfen) dürfte. (04.03.2022/ac/a/m)



