Die zweite Statistik, die Trump bemühe, trage diesem Einwand insofern Rechnung, dass sie sich auf eine bestimmte Altersgruppe - gemeint seien hier wohl die 25- bis 54-Jährigen - beziehe. Die 20% würden sich dadurch ergeben, dass von dieser Gruppe 3% arbeitslos seien - und 18 % derzeit nicht zu den Erwerbspersonen zählen würden. Diese gesunkene Erwerbsquote in den "mittleren Jahrgängen" habe viele Ursachen, häufig sehr langfristiger Natur. Festzuhalten sei allerdings, dass der aktuelle Wert nur von 1985 bis 2011 temporär überschritten worden sei.



Andere Kommentatoren, vor allem in Europa, würden gerne auf die "fehlende Aussagekraft" der US-Arbeitsmarktindikatoren verweisen. Vor allem die Vergleichbarkeit der Arbeitslosenquote mit ihrem deutschen Pendant werde gerne infrage gestellt. Dies sei auch völlig angemessen. Es sei aber nicht die amerikanische, sondern die deutsche Statistik, die aus dem Rahmen falle. Vergleiche man die von der OECD einheitlich berechneten Arbeitslosenquoten, so zeige sich, dass der Wert für die USA sehr nahe an der offiziellen nationalen Zahl liege.



Der Arbeitsmarktbericht für den Februar dürfte angesichts des historischen Tiefs bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und der positiven Einschätzung der Arbeitsmarktlage durch die Verbraucher erneut robust ausgefallen sein. Die Analysten würden mit einem Stellenaufbau von rund 200.000 und einem Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,7% rechnen. Der Lohnauftrieb dürfte wieder auf 2,7% anziehen.



Damit spreche seitens des Arbeitsmarktes nichts gegen eine Zinserhöhung auf der Märzsitzung des FOMC. Allerdings unterscheide sich die Lage am Arbeitsmarkt aktuell nicht nennenswert von der Situation im März, Juni und September des vergangenen Jahres - als die FED ursprünglich angekündigte Zinsschritte habe ausfallen lassen. Letztlich würden wohl die Lage an den Finanzmärkten und das Preisklima über das Timing des nächsten Zinsschrittes entscheiden. (03.03.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zwar geben auch die geldpolitischen Tauben inzwischen zu, dass der Arbeitsmarkt in den USA praktisch voll oder normal ausgelastet ist. Ganz verstummt sind die Stimmen, die eine angebliche nennenswerte Unterauslastung konstatieren aber nicht, so die Analysten der Helaba.Präsident Trump, der im Wahlkampf noch von einer "wahren" Arbeitslosenquote von 42% gesprochen habe, habe auch in seiner "State of the Union"-Rede am 28. Februar wieder die Sprache auf einige ausgewählte Konjunkturindikatoren gebracht. Fokussiere man sich auf die Arbeitsmarktdaten, die er direkt angesprochen habe: 94 Mio. Amerikaner würden derzeit nicht zu den Erwerbspersonen (Beschäftigte plus Arbeitslose) zählen. Mehr als 20% der Personen im "prime working age" seien nicht erwerbstätig. Die Zahl 94 Mio. schließe alle Einwohner der USA über 16 Jahren ein. Hier würden daher alle Studenten, Leute im "Gap-Year", kindererziehende Mütter und Väter sowie Ruheständler und Rentiers mitgezählt. Dabei mache sich insbesondere die Alterung der Gesellschaft bemerkbar, durch die die Zahl der Rentner relativ zu den Erwerbspersonen stetig zunehme. Sad!