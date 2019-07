Dank der Unberechenbarkeit Präsident Trumps dürfte die entstandene Verunsicherung bei den Unternehmen aber nicht so schnell schwinden. Über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, aufgebaute internationale Lieferketten würden durch die aktuelle Handelspolitik in Frage gestellt. Für Standortentscheidungen kritische Faktoren könnten sich mit einem präsidialen Tweet ändern. Dies habe reale Folgen. Die Auftragseingänge für Kapitalgüter würden seit einiger Zeit in der Tendenz stagnieren und lägen seit Monaten unter den Lieferungen - ein negatives Signal. Die Dynamik der Ausrüstungsinvestitionen habe bis zuletzt nachgelassen. Dies dürfte auch in der zweiten Jahreshälfte so bleiben.



Die Stimmung in der Industrie habe sich im Trend bis zuletzt eingetrübt. Im Juni habe der ISM-Einkaufsmanagerindex bei 51,7 gelegen - dem niedrigsten Wert seit Oktober 2016. Dies passe noch immer zu einem Wachstum oberhalb des Trends von rund 2%. Im zweiten Quartal dürfte die US-Wirtschaft mit einer annualisierten Vorquartalsrate des Bruttoinlandsprodukts von 1 bis 1,5% schon merklich an Schwung verloren haben. Der Konsum habe aber wohl mit fast 4% zugelegt. Die erwarteten Dämpfer kämen vor allem vom Lager und vom Außenhandel - als Gegenbuchung zu sehr positiven Impulsen im ersten Quartal.



Aus Sicht der Analysten der Helaba würden die Terminmärkte derzeit sowohl die Wahrscheinlichkeit als auch den Umfang einer bevorstehenden Zinssenkung durch die FED überschätzen. Durch geänderte "forward guidance" und die zeitlich unbegrenzte Beibehaltung der aufgeblähten Notenbankbilanz habe die US-Notenbank seit Jahresbeginn die monetären Bedingungen bereits spürbar gelockert. Die Analysten der Helaba würden davon ausgehen, dass sie den Leitzins in den kommenden Monaten um insgesamt 50 Basispunkte senken werde. Dies werde aber - ohne eine Zuspitzung an der Handelsfront - eher den Charakter einer Versicherungsmaßnahme gegen ein unerwünscht abruptes oder deutliches konjunkturelles Abkühlen haben. Sie würden hier Parallelen zur Geldpolitik von 1987, 1995 und 1998 sehen. Ein längerer und kräftigerer Zinssenkungszyklus würde hingegen nicht in ihr Basis-Szenario passen und wohl nur in einem deutlich negativeren Umfeld kommen. Ein gradueller Schwungverlust sei hingegen schon wegen der abflauenden Impulse von der Fiskalpolitik kaum zu vermeiden.



Das Preisklima liefere für eine deutlich expansivere Geldpolitik aktuell kaum Argumente. Die Analysten der Helaba würden mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 1,8% 2019 und 2,5% 2020 rechnen, wobei die verhängten Strafzölle das inländische Preisniveau in den kommenden Monaten anschieben würden. (03.07.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An der Handelsfront brachten die vergangenen vier Wochen vorwiegend gute Nachrichten, so die Analysten der Helaba.Die befürchteten Zölle auf mexikanische Waren hätten durch Zugeständnisse des südlichen Nachbarn in der Immigrationspolitik vermieden werden können. Auf dem G20-Gipfel in Osaka hätten sich Präsident Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Ende Juni auf neue Verhandlungen geeinigt, die angedrohte Ausweitung der US-Strafzölle auf alle Einfuhren aus China unterbleibe zunächst. Auch in der für China kritischen Frage des Technologie-Boykotts habe sich die amerikanische Seite bewegt.