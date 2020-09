Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Stellenaufbau in den USA fiel im August nicht ganz so stark wie im Juli aus - womit aber zu rechnen war, berichten die Analysten der Nord LB.



Die solide Erholung setze sich dennoch fort. Dem Beschäftigungskahlschlag vom April seien nun vier Monate deutlicher Stellenzuwächse gefolgt. Die Hälfte des Corona-Einbruchs sei - je nach Betrachtung bereits oder erst - aufgeholt. Der zuletzt zu beobachtende Anstieg der Pandemiefälle im Land habe damit den Jobmotor nicht so deutlich abgebremst wie befürchtet. Bemerkenswert sei vor allem der starke Rückgang der Arbeitslosenquote auf nun 8,4%. Der makroökonomische Erholungsprozess werde fortgesetzt, wenngleich absehbar in leicht geringerem Tempo. Ein Anstieg der verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte spreche für einen anhaltend soliden Konsum. Als zweitletzte Arbeitsmarktzahlen vor der US-Präsidentschaftswahl am 3. November würden sie im Wahlkampf dem Amtsinhaber Donald Trump sicherlich mehr brauchbare Munition liefern. (04.09.2020/ac/a/m)



