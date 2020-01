Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Arbeitsmarktbericht in den USA ist erneut solide ausgefallen: Der Beschäftigungszuwachs fiel mit 146.000 Personen und den Revisionen der Vormonate um 14.000 nach unten nahezu im Rahmen der Erwartungen aus, so die Analysten der Nord LB.



Vielleicht hätten bereits vorliegende Indikatoren Hoffnung auf noch stärkere Zahlen geweckt, dennoch würden die Analysten den Umfang des Stellenaufbaus als gut bezeichnen wollen. Die Arbeitslosenquote sei zudem mit 3,5% auf einem 50-Jahrestief geblieben. Die Stundenlöhne hätten etwas stärker ausfallen können, wobei allerdings eine Höherrevision des Vormonatswertes berücksichtigt werden müsse. Alles in allem bleibe das Bild eines robusten US-Arbeitsmarktes erhalten, und dass trotz einiger geo- und handelspolitischer Unwägbarkeiten, die der Job-Maschine in den USA aber wohl nur wenig anhaben könnten. (10.01.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.