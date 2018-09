Der Anstieg der US-Sparquote lasse sich auf ein stärkeres Einkommenswachstum bei Kleinunternehmern sowie auf gestiegene Dividenden- und Zinserträge zurückführen. Allerdings habe sich nach Ansicht des Experten auch das Sparverhalten der Amerikaner gewandelt: "Früher schien es, als seien die Haushalte mit ihrer finanziellen Situation zunehmend überfordert, weshalb die Sparquote stark zurückging. Inzwischen sind sie jedoch vorsichtiger geworden und sparen mehr - obwohl der Wohlstand deutlich gestiegen ist. Das macht sie weniger anfällig für Kurskorrekturen und schafft einen Puffer, von dem sie im Notfall zehren können", erkläre Drayson. Zudem habe es den Anschein, dass die Haushalte weniger von den Gewinnen aus den jüngsten Steuersenkungen ausgegeben hätten.



Neben der Korrektur der Sparquote weise die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der USA zwei weitere wichtige Veränderungen auf. Zum einen scheinen die Statistiker die Preisänderungen von Software und anderen hochtechnologischen Geräten besser einschätzen zu können, weshalb der prognostizierte Beitrag dieses Segments zum Wachstum erhöht wurde, so die Experten von Legal & General IM. Zum anderen scheine die kurzfristige Wachstumsdynamik stärker zu sein, was die ohnehin geringe Wahrscheinlichkeit einer drohenden Rezession noch weiter verringere. "Zwar stellt die Eskalation des Handelskonflikts ein erhebliches Abwärtsrisiko dar. Gleichzeitig aber begünstigt die Stärke des heimischen Marktes den Zeitpunkt für eine solche Auseinandersetzung aus Perspektive der USA", so Drayson. Denn die Nachfrage in den USA sei stark und habe zu einem unerwartet hohen Abbau der Lagerbestände geführt. Unternehmen müssten daher ihre Bestände wieder auffüllen, was die Produktion und die Beschäftigung fördern dürfte.



Dennoch rate der Experte dazu, angesichts der überraschenden Daten in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der USA keine voreiligen Schlussfolgerungen für Investitionen zu ziehen: "Die Sparquote errechnet sich im Wesentlichen aus der Differenz zwischen Einkommen und Ausgaben. In der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung sind diese Positionen sowie die errechnete Korrektur so umfangreich, dass die Sparquote ein eher unzuverlässiger Indikator ist. Aus unserer Sicht ist zwar das Risiko für eine Rezession, ausgelöst durch einen plötzlichen Anstieg der Sparquote, gesunken. Wir rechnen aber nach wie vor mit einer Verlangsamung des Wachstums Ende des kommenden Jahres", sage Drayson. (05.09.2018/ac/a/m)





