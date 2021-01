Aber so einfach sei es nicht. Die Entwicklung mehrerer wirksamer Impfstoffe habe einen hoffnungsvollen Ausblick auf den verbleibenden Lebenszyklus von COVID-19 gegeben - und die Verteilung, obwohl sie anfangs enttäuschend gewesen sei, sollte im weiteren Verlauf fein abgestimmt werden. Irgendwann, ob nun in sechs oder neun Monaten, werde man auf COVID-19 als einen Zeitpunkt zurückblicken können. Doch trotz aller positiven Rhetorik könnte das größte Risiko, das vor uns liegt, eine negative wirtschaftliche Überraschung sein, so die Experten von Vontobel Asset Management. Solange man COVID-19 nicht aus dem Weg geräumt habe, sei es unklar, wie tief das wirtschaftliche Loch sei, und noch weniger klar, wie schnell man sich aus ihm herausgraben könne.



Wie von Joe Biden breit angekündigt, sei der Kampf gegen COVID-19 eine seiner wichtigsten Prioritäten. Es werde jedoch noch weitere Unsicherheiten geben. Zinsänderungen und politische Unruhen könnten Märkte und Unternehmen erschüttern. Es bestehe auch Ungewissheit über den Verlauf der wirtschaftlichen Erholung von COVID-19.



Die virusbedingten Störungen hätten einige wichtige Trends beschleunigt, wie z.B. die Verlagerung zum E-Commerce, die bereits im Gange gewesen seien. Der Technologiesektor mache heute 27% des S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) aus, wobei eine kleine Anzahl von Unternehmen die Performance dominiere. Es handle sich um einen natürlich konsolidierten Bereich, und viele führende Unternehmen, wie z.B. Google, würden quasi monopolistische Positionen halten. Obwohl große IT-Unternehmen in letzter Zeit stärker ins Visier der Aufsichtsbehörden geraten seien, seien die Experten von Vontobel Asset Management der Meinung, dass Anleger in US-Tech-Unternehmen nicht übermäßig besorgt sein sollten. Die Experten würden glauben, dass das Verbraucherverhalten das zukünftige Wachstum von IT-Unternehmen vorantreiben werde, und sie würden genau beobachten, wie diese Unternehmen einen Mehrwert für ihre Kunden schaffen würden.



Aus Anlegersicht sei es angesichts des unsicheren Verlaufs der wirtschaftlichen Erholung nach dem COVID-19 wichtig, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die gegenüber makroökonomischen Verwerfungen widerstandsfähig seien. Unabhängig vom makroökonomischen oder politischen Hintergrund sei es wichtig, sich mit den Fundamentaldaten der Unternehmen zu beschäftigen und nach einer vorhersehbaren langfristigen Ertragskraft zu suchen. Anleger sollten nach Unternehmen mit bewährten und wiederholbaren Modellen und etablierten marktführenden Positionen Ausschau halten und sich mehr auf den zugrunde liegenden Status bestimmter Unternehmen und ihre dauerhaften, nachhaltigen Wachstumsaussichten einstellen. (20.01.2021/ac/a/m)







Als effizienter Auktionsmechanismus sei er auf Transparenz angewiesen, um Aktien und wirtschaftliche Aktivitäten zu bewerten. Normalerweise mögen der Markt - und die Menschen im Allgemeinen - keine Veränderungen, aber dieses Mal, da wir an der Schwelle zu einer gewaltigen Veränderung stehen, ist das, was wir sehen, tatsächlich eine potenzielle Rückkehr zu echter Stabilität, Normalität und Transparenz, so die Experten von Vontobel Asset Management. Zwar finde heute mit der Amtseinführung von Joe Biden als 46. US-Präsident ein offizieller Führungswechsel im Weißen Haus statt, aber die Art der Politik, die man erwarten könne, unterscheide sich nicht radikal von dem, was man in der Vergangenheit erlebt habe. Das Wachstum der Unternehmensgewinne, das die Aktienperformance antreibe, dürfte jedoch kurzfristig gestärkt werden, wenn neue fiskalische Anreize beschlossen würden.