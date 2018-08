In Zahlen gesprochen sei es zu einem Anstieg der Umsätze im US-Einzelhandel um beachtliche 0,5% M/M gekommen. Allerdings seien die Daten für den Juni nach unten revidiert worden. Unter Berücksichtigung der Anpassungen an der Historie der Zeitreihe hätten die aktuellen Angaben also im Rahmen der Erwartungen gelegen. Damit bleibe der US-Konsument offenkundig eine tragende Säule des Wirtschaftswachstums in den USA. Ein wichtiger Grund hierfür dürfte die weiterhin erfreuliche Beschäftigungssituation sein, die somit auch perspektivisch eine stützende Wirkung auf die Nachfrage ausüben sollte. So sei die Arbeitslosenquote im Juli wieder knapp unter die Marke von 4,0% gefallen.



Der Blick auf die Details der aktuellen Zahlen zum Konsumverhalten zeige, dass die für die BIP-Erhebung in den USA maßgebliche Kontrollgruppe der Einzelhandelsumsätze ebenfalls um 0,5% M/M habe zulegen können. Allerdings seien die Angaben für den Juni auf -0,1% M/M nach unten revidiert worden. Mit Blick auf die BIP-Zahlen im zweiten Quartal könnte es damit nun von der Seite der Konsumenten her einen gewissen Revisionsbedarf nach unten geben. Die freundlichen Juni-Zahlen würden aber sehr klar dafür sprechen, dass sich zum Start des zweiten Halbjahres keine Schwäche zeigen dürfte. In der Summe würden sich die Analysten daher gezwungen sehen, ihre Prognose für das US-BIP leicht nach oben anzupassen. Für das Jahr 2018 würden sie nun von einem Wachstum von 2,8% ausgehen.



Die USA würden sich weiterhin in einer nicht unfreundlichen ökonomischen Situation befinden, was zu einem anhaltenden Handlungsdruck beim FOMC führe. Donald Trump habe die US-Geldpolitik jüngst allerdings als schon zu restriktiv kritisiert. Dennoch sollten die US-Leitzinsen im Laufe des Jahres noch mindestens einmal angehoben werden.



Am Devisenmarkt sei die Krise in der Türkei noch eine Weile lang nachgehallt. Trotz der jüngsten Downgrades des Landes durch S&P und Moody‘s sei der Abwertungsdruck auf die Währung der Türkei zwar in gewissem Umfang abgeebbt, die Lira präsentiere sich aber noch immer in einer schwierigen Lage. In turbulenten Zeiten bleibe die Weltleitwährung US-Dollar offenkundig grundsätzlich gesucht. Insofern habe der Greenback zwischenzeitlich zu einer fast schon bemerkenswerten Stärke geneigt. Für den US-Dollar habe bis vor kurzem wohl auch gesprochen, dass das FX-Segment im Laufe von 2018 weitgehend mit noch zwei weiteren FED-Leitzinsanhebungen zu rechnen schien. Die aktuelle Kritik Donald Trumps an der US-Notenbankpolitik möge nun aber ein gewisses Umdenken ausgelöst haben. Der FX-Bereich sehe mittlerweile eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für nur noch eine Anhebung der FED Funds Target Rate bis zum Dezember. Dies habe den US-Dollar am aktuellen Rand belastet. (24.08.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die ökonomische Aktivität in den USA konnte sich zum Abschluss des ersten Halbjahrs noch eine Spur stärker präsentieren, als wir ohnehin schon erwartet hatten, so die Analysten der Nord LB.Nach den noch sehr revisionsanfälligen vorläufigen Angaben habe das annualisierte Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal bei beachtlichen 4,1% notiert. Zwar hätten Sonderfaktoren zu dieser Entwicklung maßgeblich beigetragen, die ausgeprägte Stärke des Wachstums zum Ende des ersten Halbjahrs sei nach Auffassung der Analysten allerdings mehr als nur eine Datenverzerrung. Die aktuellen BIP-Zahlen aus den USA würden zudem die Vermutung nahe legen, dass im dritten Quartal ebenfalls mit einer nicht unerfreulichen Entwicklung zu rechnen sei. Es dürfte in der Tat zu einem das Wachstum stützenden Vorratsaufbau kommen. Auch die für den Juli gemeldeten vorläufigen Daten zur den Einzelhandelsumsätzen würden für die Hypothese von nicht unfreundlichen Angaben zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal sprechen.