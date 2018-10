London (www.aktiencheck.de) - Der Ausverkauf bei US-Staatsanleihen in der vergangenen Woche war zwar teilweise einer Korrektur extremer Marktpositionen geschuldet, hatte aber auch fundamentale wirtschaftliche Gründe, so die Experten von Fulcrum Research.



Denn die US-Wirtschaft lege dem jüngsten Nowcast des britischen Vermögensverwalters Fulcrum zufolge aktuell mit einer Rate von 4,1% zu. Dies entspreche einem Anstieg um einen Prozentpunkt gegenüber August. Da die Expansion im Euroraum (+1,6%), in Japan (+0,7%) und in China (+6,9%) mittlerweile wieder in den Bereich des Trendwachstums zurückgefallen sei, ziehe die US-Ökonomie als einzige Volkswirtschaft weltweit mit einer Dynamik deutlich oberhalb dieses Niveaus an. Weltweit habe sich die Expansion von 4,5% zur Jahresmitte auf nunmehr 4,0% abgeschwächt, wobei sich die Schwäche der Schwellenländer, und hier vor allem Brasiliens, negativ auswirke. Für die US-Wirtschaft bedeute das kräftige Wachstum, dass sich die Lage am Arbeitsmarkt und bei der Kapazitätsauslastung schneller als bislang prognostiziert zuspitze. (10.10.2018/ac/a/m)





