Nach der Schwäche des Konsums im Verlauf des 4. Quartals habe man sich auf eine konjunkturelle Delle im 1. Quartal eingestellt. Dann seien die Einzelhandelsumsätze im Januar nach oben gesprungen und auch die Konsumausgaben insgesamt hätten spürbar zugelegt. Trotz "social distancing" seien die realen Konsumausgaben für Dienstleistungen im Januar 0,8% höher als im Dezember gewesen. Die Bauinvestitionen und die Ausrüstungsinvestition seien eh schon auf Kurs für einen zweistelligen annualisierten Anstieg gewesen.



Mit dem besseren Konsum würden die Analysten der Helaba ihre Prognose für das 1. Quartal deutlich nach oben revidieren, obwohl sich der Schneesturm im Februar negativ in der Aktivität bemerkbar machen sollte. Die Analysten der Helaba würden nun für das 1. Quartal mit einem Plus beim realen Bruttoinlandsprodukt von annualisiert knapp 4% rechnen. Mit marginalen Änderungen für den weiteren Verlauf ergebe sich daraus ein Jahresdurchschnitt von 4,7% für 2021 (bisher: 4%). Auch 2022 würden die Analysten der Helaba noch einmal leicht von 3,3% auf 3,6% anheben.

