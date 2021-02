Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im Januar stieg die Anzahl der Beschäftigten in den USA lediglich um 49 Tsd. Personen, die Arbeitslosenquote sank von 6,7% auf 6,3%, so die Analysten der DekaBank.Die jährliche Benchmark-Revision habe nur wenig neue Erkenntnisse gebracht.Der Arbeitsmarktbericht für Januar lasse Fragen offen. Von einer Schwäche am Arbeitsmarkt könne man angesichts des kräftigen Anstiegs der Lohnsumme nicht sprechen. Auch die Corona-Entwicklungen dürften kaum einen Einfluss gehabt haben. Vielmehr sprächen die Rahmenbedingungen (Investition, Konsum) für weitaus höhere Beschäftigungszuwächse. (05.02.2021/ac/a/m)