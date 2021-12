Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Paris (www.aktiencheck.de) - Auch am US-Markt machte sich in den letzten Handelstagen große Nervosität breit, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Blicke man jedoch langfristig auf den Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), ändere der Kursrutsch nichts am bestehenden Aufwärtstrend. Trotz der sich ausbreitenden Omikron-Variante habe es der Index nicht an die Tiefs von September "geschafft". Doch nicht immer würden die Märkte mit ihrer unmittelbaren Reaktion auf Ereignisse richtig liegen. US-Notenbankchef Jerome Powell habe sich zuletzt hingegen durchaus besorgt mit Blick auf die neue Virus-Variante Omikron und die Inflation geäußert. Vor allem ersteres Phänomen sei dazu geeignet, den Arbeitsmarkt der USA erneut zu erschüttern. Gäbe es keine Inflation, hätte sich Powell mitsamt der FED bereits positionieren können und im Falle eines Neustarts der Pandemie wohl großzügige Unterstützung in Aussicht gestellt. Doch Maßnahmen "mit der Gießkanne" seien in den USA aktuell politisch schwer durchzusetzen.



Während der Markt der FED im Sommer 2022 eine Zinswende zutraue, könnten Staatsausgaben in die Bresche springen, um die im Zuge von stotternden Lieferketten und Pandemie-Angst verunsicherte Wirtschaft wieder anzuschieben. US-Finanzministerin Janet Yellen habe dazu zuletzt den US-Kongress aufgefordert, das Schuldenlimit aufzuheben, um im Zuge einer vorübergehenden Zahlungsunfähigkeit nicht noch weiteres Öl ins Feuer zu gießen. Die USA würden sich in einer herausfordernden Lage befinden. Das sei zwar in der Vergangenheit immer wieder der Fall gewesen, doch schränke die Inflation aktuell die Handlungsoptionen ein. Anleger sollten sich auf weiterhin turbulente Zeiten einstellen. (03.12.2021/ac/a/m)

