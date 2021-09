Bis dahin dürfte nicht nur (Daumen drücken!) die Pandemie weitestgehend an Bedeutung für die Konjunktur verloren haben, sondern auch die derzeit wohl als Belastungen wirkenden Unsicherheiten über die Fiskalpolitik verschwunden sein. Mit Midterm Elections im November 2022 schließe sich das Fenster für große Maßnahmen deutlich vorher. Auch die leidige Thematik Schuldenobergrenze und "Government Shutdown" sollte dann erst einmal wieder in der Schublade verschwunden sein. Die Erfahrung habe gezeigt, dass das Spiel mit der Bonität der US-Regierung bei den US-Bürgern mehrheitlich nicht gut ankomme. Was die fiskalischen Impulse angehe, bleibe eine Verabschiedung der beiden derzeit im Kongress debattierten Pakete das wahrscheinlichste Szenario, auch wenn die Uneinigkeit in der Demokratischen Partei momentan diesen Eindruck nicht unbedingt vermittle.



Damit bleibe als wichtige Spaß- und Konjunkturbremse, und das sei aus Sicht der Analysten aktuell die zentrale schlechte Nachricht, vor allem die Problematik globaler Lieferengpässe. Stark gestiegene Rohstoff- und insbesondere Transportpreise hätten ihren Beitrag zum Sprung der Inflation geliefert. Gleichzeitig - und das habe die 1970er Vokabel "Stagflation" reanimiert - würden die Engpässe das Wachstum dämpfen. Eine nachhaltige Besserung sei hier wohl 2021 nicht mehr zu erwarten. Bei einigen für die Weltwirtschaft zentralen Inputs wie den Halbleitern könnte es sogar deutlich länger dauern. Solange die Produktion nicht mit der Nachfrage mithalten könne, selbst wenn sich diese, wie die Einzelhandelsumsätze zeigen würden, etwas normalisiere, werde dies für die Stimmung in der Industrie gut sein. Die Unternehmen würden zu einer spürbaren Ausweitung der Investitionen bewegt. Im September dürfte der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe mit rund 60 erneut eine kräftige Expansion anzeigen - trotz vielfach noch immer länger werdenden Lieferzeiten, die die Produktion dämpfen würden.



Gleichzeitig erhalte der Arbeitsmarkt spürbare Impulse nicht nur von diesen zusätzlichen Investitionen, sondern auch von der noch immer aufgestauten Nachfrage der privaten Haushalte: Ausländische Touristen seien nach wie vor weitgehend ausgesperrt - der Indian Summer findet 2021 erneut ohne sie statt. Viele Freizeitkategorien bei den Dienstleistungsausgaben würden noch rund 20% unter dem Vorkrisenniveau liegen. Die während der Pandemie angehäufte "Überschussersparnis" bleibe erheblich. Angesichts der Rekordzahl an unbesetzten Stellen müsse man Rücksetzer wie den Stellenaufbau im August von "nur" gut 200.000 als temporären Effekt der Delta-Variante vor dem Hintergrund der vielfach recht niedrigen Impfquoten sehen. Grundsätzlich spiegele der andauernde Rückgang der Arbeitslosenquote die Situation besser wider als die volatilen Beschäftigungszahlen. Der Arbeitsmarkt-Bericht zum September komme diesmal allerdings erst am 8. Oktober. (24.09.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - So wie der Indian Summer, die spektakuläre Blattfärbung in den USA, erst einsetzt, wenn es einen Frost gegeben hat, muss wohl auch der robusteste Aufschwung eine gewisse Eintrübung erfahren, bevor er allgemein als nachhaltig anerkannt wird, so die Analysten der Helaba.Zunächst die gute Nachricht: Obwohl die US-Konjunktur wenig überraschend nicht das 6%-plus-Tempo des ersten Halbjahres halten könne, werde die Erholung mit überdurchschnittlichen Raten sehr wahrscheinlich weitergehen. Die FED tue daher gut daran, sich zügig dem lange angekündigten Ausstieg aus ihrem Wertpapierkaufprogramm zu nähern. Das FOMC-Kommuniqué vom 22. September stütze pünktlich zum Herbstbeginn die Erwartung des Analysten, dass es noch dieses Jahr damit losgehe - trotz unvermeidlicher Enttäuschungen bei einzelnen Indikatoren. Dass sich die Zinsprojektion der FOMC-Teilnehmer erneut leicht verschoben hätten, passe da ins Bild. Angesichts der aktuell sehr hohen Teuerung - die Geldpolitiker hätten ihre kurzfristigen Inflationsprojektionen erneut deutlich angehoben - und des laufenden Aufschwungs rücke der Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung näher. Die Analysten der Helaba gehen unverändert davon aus, dass diese gegen Ende 2022 ansteht.