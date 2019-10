Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Index zum Konsumentenvertrauen in den USA ist im Oktober überraschend gesunken, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wie das Conference Board mitgeteilt habe, habe der Index leicht um 0,4 auf 125,9 Punkte eingebüßt. Im Marktkonsens sei dagegen mit einem Anstieg auf 127,9 Punkte gerechnet worden. Auch wenn dies einen im historischen Kontext immer noch vergleichsweise hohen Wert darstelle, mache sich somit die nachlassende Arbeitsmarktdynamik zunehmend auch in einer rückläufigen Konsumlaune bemerkbar. (30.10.2019/ac/a/m)



