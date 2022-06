Dagegen habe die leicht in die Zukunft blickenden Unterkomponente "Auftragseingänge" zulegen können. Diese notiere am aktuellen Rand immerhin schon wieder bei 57,6 Zählern. Die Auftragsbücher der befragten Firmen würden sich somit sehr zügig füllen (und inzwischen sogar wieder mit höherem Tempo). Diese Nachricht wecke mit Blick auf die kommenden Monate schon Hoffnungen auf eine nicht unfreundliche Entwicklung der Aktivität im Service-Segment der US-Ökonomie.



Die Arbeitsmarktkomponente habe sich im Mai wieder marginal stärker präsentieren können. Diese Zeitreihe sei damit wieder ganz knapp über die "magische" Marke von 50 Punkten gestiegen und deute folglich einen gewissen Personalaufbau bei den befragten Firmen an. Der Mangel an verfügbaren Arbeitskräften scheine an dieser Stelle aber auch im Mai ein limitierender Faktor zu sein.



Die Preiskomponente des ISM Services PMI sei am aktuellen Rand nur eher leicht gefallen. Mit weiterhin beängstigenden 82,1 Punkten würden noch immer signifikant zulegende Einkaufspreise bei den befragten Firmen angezeigt. Trotz des nun zu beobachtenden Rückgangs könne also sicherlich nicht von Entspannungstendenzen an der makroökonomischen Preisfront gesprochen werden. Die Inflationsentwicklung bleibe somit zweifellos ein großes Problem für die US-Notenbank.



Die verbalen Rückmeldungen der befragten Einkaufsmanager würden ebenfalls klar in diese Richtung deuten. Diese offenbaren sehr eindeutig die Probleme vieler Firmen, die sich mit stark steigenden Einkaufspreisen konfrontiert sehen würden. Es gebe zudem auch Hinweise auf Verunsicherungen der Einkaufsmanager durch stärkere Schwankungen bei den Preisen der Zulieferer. Die anhaltende Knappheit von geeignetem Personal helfe in diesem Umfeld natürlich auch nicht. Viele Unternehmen würden sich offenbar zu deutlichen Loherhöhungen gezwungen sehen. Immerhin werde von den Befragten generell gesprochen weiterhin eine starke Nachfrage diagnostiziert. Dieses Umfeld sollte den Unternehmen zumindest gewisse Preisüberwälzungsspielräume schaffen. Das sei zwar eine gute Nachricht für die betroffenen Firmen, nicht aber unbedingt auch für die US-Notenbank.



Fazit: Der ISM Services PMI sei im Mai weiter auf nun 55,9 Punkte zurückgegangen. Die befragten Unternehmen würden somit noch immer ein Zulegen der ökonomischen Aktivität diagnostizieren. Das Tempo des Wirtschaftswachstums bei den US-Dienstleistungsfirmen verlangsame sich inzwischen aber doch spürbar. Die Inflationsentwicklung bleibe zudem ein großes Problem. Damit nehme der Handlungsdruck auf die US-Zentralbank sicherlich nicht ab. Eine Zinsanhebung um 50 bp dürfte bei der nächsten FOMC-Sitzung im Prinzip bereits beschlossenen Sache sein. Die heutigen Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten hätten ebenfalls klar in diese Richtung gedeutet. (06.06.2022/ac/a/m)





