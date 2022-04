Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM Services PMI konnte im März wieder etwas zulegen, so die Analysten der Nord LB.



Mit nun 58,3 Punkten werde ein starkes Anziehen der ökonomischen Aktivität bei den befragten US-Dienstleistungsunternehmen angezeigt. Die Einkaufsmanager würden die bei einigen Marktteilnehmern beobachtbaren Rezessionsängste also in der Summe ganz offensichtlich nicht teilen. Die Auftragslage präsentiere sich verbessert. Weitere Lockerungen von Corona-Restriktionen würden bei der Erklärung dieser Nachrichten sicherlich eine große Rolle spielen. Zudem gebe es Hinweise auf einen wieder verstärkten Stellenaufbau im Service-Segment der US-Ökonomie. Die Firmen würden aber mit zunehmender Sorge auf die Energie- und Personalkosten blicken. Diese Nachricht könnte durchaus noch Implikationen für das FOMC haben. (Ausgabe vom 05.04.2022) (06.04.2022/ac/a/m)



