Die leicht in die Zukunft blickende Auftragskomponente habe sich zum Start des neuen Jahres nach einem im Prinzip vernachlässigbaren Rückgang sogar weiterhin oberhalb der Marke von 60 Zählern halten können. Mit immerhin 61,7 Zählern würden sich noch immer zügig füllende Auftragsbücher diagnostiziert.



Auch die Preiskomponente des ISM Services PMI sei im Januar nur ganz leicht zurückgegangen. Mit nun 82,3 Punkten würden sich die befragten Unternehmen auch weiterhin mit bedenklich stark steigenden Einkaufspreisen konfrontiert sehen. Angesichts der aktuellen Lage an der makroökonomischen Preisfront habe diese Nachricht schon eine gewisse Bedeutung für die US-Notenbank.



Die Arbeitsmarktkomponente sei am aktuellen Rand ebenfalls zurückgegangen. Diese Zeitreihe deute mit nun 52,3 Zählern allerdings auch weiterhin an, dass die Service-Firmen in den USA ihr Personal weiter aufstocken würden - allerdings habe sich die Dynamik des Personalaufbaus in den vergangenen zwei Monaten schon spürbar reduziert.



Die verbalen Rückmeldungen würden auch zum Start des Jahres 2022 wieder sehr klare Hinweise auf Belastungen durch die Lieferkettenprobleme liefern. Zudem würden die Coronavirus-Krise und der Mangel an qualifiziertem Personal ein herausforderndes Umfeld für die befragten Unternehmen schaffen. Weiterhin werde die noch immer starke Nachfrage recht häufig thematisiert.



Fazit: Der ISM Services PMI sei zum Start des neuen Jahres ganz knapp unter die Marke von 60,0 Punkten gefallen. Damit werde weiterhin eindeutig Wachstum im Service-Segment der US-Ökonomie signalisiert. Die Dynamik des Aufschwungs scheine aber nachzulassen, was jedoch keine große Überraschung ei. Steigende Einkaufspreise würden für die befragten Firmen ein Problem bleiben. Die verbalen Rückmeldungen würden allerdings zeigen, dass die Unternehmen noch immer Preisüberwälzungsspielräume hätten, was mit Blick auf die Profitabilität natürlich erfreulich sei. Der US-Notenbank dürften allerdings beide Nachrichten nicht wirklich gefallen. (Ausgabe vom 03.02.2022) (04.02.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind aktuelle Zahlen zur Entwicklung des ISM Services PMI veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Dieser zunehmend beachtete Einkaufsmanagerindex für den wichtigen Dienstleistungssektor der US-Ökonomie sei auch zum Start des neuen Jahres gefallen. Mit nun 59,9 Punkten notiere der Stimmungsindikator inzwischen sogar wieder ganz knapp unterhalb der vor allem psychologisch bedeutsamen Marke von 60 Zählern. Trotz der erneuten Abschwächung verharre die Zeitreihe aber weiterhin auf einem hohen Niveau und könne sich vor allem auch klar oberhalb des "magischen" Werts von 50 Punkten halten, welcher nach mechanistischer Interpretation als Expansionsschwelle gelte. Folglich werde auch für den Berichtsmonat Januar ein signifikantes Zulegen der ökonomischen Aktivität im Service-Segment der Wirtschaft der USA signalisiert; lediglich die Dynamik dieses Anstiegs lasse zum Beginn des neuen Jahres noch etwas weiter nach.Der Blick auf die Details der aktuellen Zahlen zeige, dass die Komponente "Business Activity" des ISM Services PMI im Berichtsmonat Januar ebenfalls auf einen Wert von 59,9 Punkten zurückgegangen sei. Auch dieser Indikator notiere damit weiterhin auf einem hohen Niveau und zeige eigentlich nur dezente Tendenzen hin zu einer Entschleunigung an. Damit habe die tatsächlich realisierte ökonomische Aktivität bei den befragten Dienstleistungsunternehmen lediglich langsamer (und nicht langsam) zugelegt. Diese Nachricht sollte nach Auffassung der Analysten nicht zu negativ interpretiert werden.