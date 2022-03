Hannover (www.aktiencheck.de) - Im Berichtsmonat Februar konnte der US ISM PMI Manufacturing auf immerhin 58,6 Punkte anziehen, so die Analysten der Nord LB.



Die ökonomische Aktivität in der US-Industrie lege am aktuellen Rand also weiter zu. In der Tat habe sich der Aufschwung in diesem Segment der US-Wirtschaft zuletzt sogar wieder leicht beschleunigen können. Dies sei erfreulich. Die Nachfrage präsentiere sich stark. Die befragten Unternehmen würden weiterhin mit verschiedenen Engpässen kämpfen. Entsprechend würden auch die Einkaufspreise deutlich zulegen - allerdings immerhin zumindest etwas langsamer, als noch im Vormonat Januar. Von Entspannungstendenzen könne an dieser Stelle aber sicherlich nicht gesprochen werden. Zudem müsse perspektivisch der Ukraine-Konflikt im Auge behalten werden. Russland spiele für die US-Wirtschaft ökonomisch zwar keine besonders große Rolle, die nun steigenden Energiepreise würden aber zur Unzeit für die nordamerikanische Industrie kommen. Die Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklungen sei enorm! (Ausgabe vom 01.03.2022) (02.03.2022/ac/a/m)





